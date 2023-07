Artemare Club ricorda Raul Gardini e le sue barche a trent’anni dalla sua scomparsa

Monte Argentario: Si, trent’anni fa il 23 luglio del 1993 moriva Raul Gardini e il comandante Daniele Busetto domenica sera nei salotti vista mare di Artemare Club, in un conviviale ad inviti, racconterà la vita di mare di questo importante yachtsman aiutato dalla collezione personale di dipinti, stampe e libri, dall’Adriatico al Pacifico, dalla prima barca d’altura Naso Blu a Orca 43 a Nauf ai nove Il Moro di Venezia, con due delle quali ha vinto il trofeo Louis Vuitton, all’ultima il Bucintoro non completata, tanti decenni di vele e vento di un grande di uomo di mare, importante esempio per tutti gli italiani che da lui hanno amato di più la vela.



Nella serata verrà comodamente visto dal grande schermo dell’associazione il docufilm di Rai 1 “Raul” diretto da Francesco Miccichè e prodotto da Rai Fiction e Aurora Tv con il sostegno della Regione Emilia-Romagna che racconta la storia dell’imprenditore, ex presidente di Ferruzzi finanziaria e Montedison, tramite le testimonianze di coloro che hanno condiviso il loro percorso con lui, l’avventura del Moro di Venezia e la Coppa America ma anche la crisi di Enimont e gli anni di Tangentopoli, ad interpretare il ruolo del protagonista Fabrizio Bentivoglio nel cast presente anche Pilar Fogliati.

Con questo evento nel 2023 il comandante Busetto avrà raccontato, come dice lui, di “tre uomini in barca” molto famosi per una rara foto che conserva nella sua collezione e che mostra a bordo di uno yacht insieme Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi e Raul Gardini!