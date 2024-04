Artemare Club ricorda l’Amerigo Vespucci alla “Fine del Mondo” dopo la Patria del Tango

Argentario: Si, venerdì 5 aprile 2024 alle 7 - ora italiana la nave scuola Amerigo Vespucci ha doppiato Capo Horn per la prima volta in 93 anni della storia sul mare, la nave più bella del mondo ha raggiunto il punto in cui Oceano Pacifico e Atlantico si incontrano proveniente dall’Argentina, la cosiddetta Patria del Tango che l’antico vascello italiano ha ricordato in un filmato per la sua sosta a Buenos Aires. Il veliero prosegue nell’oceano Pacifico il suo viaggio, il prossimo 28 aprile entrerà nel porto di Valparaiso in Cile, nazione dove è nato il figlio José Gregorio del comandante Daniele Busetto presidente di Artemare Club.

Per lo storico passaggio della nave Vespucci a Capo Horn il sodalizio nella sua sede nel Corso Umberto 77 – 79 di Porto Santo Stefano espone fino alla fine del corrente mese tutte le collezioni di opere d’arte, modelli, libri, oggetti e tshirt dedicate alla nave nostra scuola, tutti i giorni dalle 10 alle 13 entrata libera.