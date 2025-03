Artemare Club ricorda il “piacere visivo” di Jack Vettriano

Da sabato 22 marzo Artemare Club ricorda l’artista da poco scomparso del “piacere visivo”, Jack Vettriano, tutti i maggiori media del mondo stanno parlando di lui, con un bellissimo libro in esposizione e le affascinate sue opere pittoriche di ballerini, tra loro quella del Tango dancer.

Argentario: Il comandante Daniele Busetto, appassionato d’arte di famiglia, racconta che il Maestro era di origini italiane, nato nel 1951 in una cittadina industriale scozzese, ventenne anni inizia a dipingere da autodidatta, la sua carriera ha inizio nel 1988 alla mostra d’esordio alla Royal Scottish Academy, dove ottiene un successo repentino, raggiunge il punto più alto della sua carriera nel 2004, quando viene premiato dalla Regina Elisabetta con l’onorificenza per i servizi alle arti visive, trasferitosi a Edimburgo, si lancia in una nuova fase della sua carriera pittorica, mettere su tela ciò che intendeva come “piacere visivo” un’estetica retrò, che si colora di tonalità vivide, soggetti eleganti, come donne avvenenti e uomini eleganti fino alle opere ambientate sul mare e il ballo, i suoi dipinti più famosi. Tra questi c’è “The singing butler”, a proposito Artemare Club documenterà ai visitatori del Club la rara versione ambientalista “Crude Oil” realizzata da Banksy. Ma è l’amore romantico il vero protagonista interpretato dall’artista in diverse ambientazioni e su vari soggetti, testimoniando una sensibilità per un’estetica senza tempo, si, perché è solo l’Amore, con la A maiuscola, che salverà il mondo, parole di Artemare Club e di tanti!