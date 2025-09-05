Artemare Club: Raduni di Barche d’Epoca e Socialità

Per le Vele d’epoca è indispensabile socialità, racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club che segue da più di quarant’anni questi raduni nel Mediterraneo, dal primo nel 1982 tra Porto Cervo e Porto Rotondo con la 1° Veteran Boat Rally ed un bellissimo esempio sono le Vele d’epoca d’Imperia, manifestazione appena inaugurata, raduno arrivato alla sua 39esima edizione pertanto molto più antico di quello dell’Argentario, con 63 imbarcazioni iscritte organizzato da Assonautica e Comune, con tante e famose barche d’epoca, una per tutte il 40 metri Cambria che regateranno in quattro intense giornate di competizioni suddivise nelle categorie Epoca, Classici, Spirit of Tradition, Repliche, Big Boats, Classic IOR, Swan Classic, Baltic Classic e con un programma nei giorni dell’evento che vede la continua partecipazione della cittadinanza e dei turisti insieme agli equipaggi. Un grande e lungo evento cittadino indimenticabile per tutti, capace di coinvolgere l’intero territorio con iniziative sempre più spettacolari e partecipate. Dopo il successo dello scorso anno torna la serata disco più attesa della Riviera aperta a tutti in una notte indimenticabile in Calata Anselmi, preceduta nei giorni antecedenti dalle “Vele in danza”, da una giornata dedicata alle famiglie, con attività e intrattenimento per grandi e piccoli, da uno spazio alla cultura con un nuovo format teatrale dedicato al maree e dulcis in fundo dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, per chiudere la giornata con il naso all’insù. E’ da sempre che il raduno delle barche d’epoca ad Imperia è realizzato con il massimo coinvolgimento delle autorità, dei vari Yacht Club, operatori locali e della popolazione.



