Artemare Club: pubblicazione primi sessant’anni del Circolo Nautico e Vela Argentario

Porto Santo Stefano: Si, nei giorni scorsi il Circolo Nautico e della Vela Argentario ha festeggiato i suoi primi sess'antanni con la realizzazione di una bella pubblicazione in mostra ad Artemare Club nella sua sede nel Corso antico di Porto Santo Stefano, insieme a tante altre di yacht club del mondo, sfogliabili dai media, operatori soci e simpatizzanti.



Racconta il comandante Daniele Busetto, ringraziando dell'importante dono il presidente Claudio Boccia, che il Circolo Nautico e della Vela Argentario è un'associazione sportiva nata dalla fusione fra il Circolo Vela Argentario ed il Circolo Nautico Porto Ercole, entrambi fondati nel 1963 con sede in Porto Ercole e con la costruzione nei primi anni settanta della nuova Marina di Cala Galera, i due circoli decidono di trasferire li la sede congiunta. Il CNVA diventa con gli anni il punto d'incontro di molti personaggi famosi che a quel tempo frequentavano il promontorio dell'Argentario, fra i quali i Reali dei Paesi Bassi, Costantino di Grecia e Juan Carlos di Spagna.

Per ragioni di affiliazione alla FIV il circolo adotta come guidone sociale quello bianco-verde del CVA con la nuova sigla CNVA, l’attività sportiva è molto intensa oltre al Campionato Invernale, il piu' antico di vela d'altura d'Italia, vengono organizzati vari campionati nazionali ed europei e tappe dei circuiti nazionali delle classi, Mumm 3, Beneteau 25, First 40.7, Ufo 22 e J/24, Este 24, Foil, regate per disabili e di pesca sportiva. L'eccellente scuola di vela svolge periodicamente anche corsi gratuiti per studenti del territorio.

Il CNVA è gemellato con lo Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Italiano, Costa Rica Yacht Club, Yacht Club Porto Rotondo, Circolo Vela Bari, Compagnia della Vela, Circolo del Remo e della Vela Italia, Yacht Club de Monaco e Republic of Singapore Yacht Club. Buonvento per infiniti anni di yachting al Circolo Nautico e della Vela Argentario!