Artemare Club: Presentata l'America's Cup in Italia

Argentario: Sì, "Sarà un'esperienza indimenticabile", ha presentato così lunedì 26 maggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj a Roma i trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup dell'evento sportivo, che si svolgerà a Napoli nel 2027 per la prima volta in Italia, l'ampliamento dell'area di Bagnoli insieme a Posillipo e al lungomare di Via Caracciolo rappresenteranno la “vetrina” dove si svolgeranno le gare che coinvolgeranno anche il sistema della formazione dei giovani per portare la Vela nelle scuole, per integrarla con l'insegnamento delle discipline scientifiche e tecnologiche, come propone da 27 anni Artemare Club con i suoi eventi e articoli.

Era presente un nutrito parterre di ministri, quello dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il titolare della Difesa, Guido Crosetto, la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oltre naturalmente al titolare dello Sport, Andrea Abodi. Artemare club seguirà per dei media e per le sue socie e soci e simpatizzanti tutta la prossima America’s Cup nei momenti più interessanti e curiosi, che vedrà ad esempio nella bozza di protocollo proposto dal defender meno velisti a bordo, una donna e un under 25 anni e di nuovo la Women e la Young America’s Cup. Esulta anche la grossetana Alessandra Sensini, la più medagliata della Vela italiana nelle sue dichiarazioni agli organi di informazione. E allora “alla via così avanti tutta” da parte di Artemare Club!