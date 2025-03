Artemare Club presenta “Amerigo Vespucci Orgoglio italiano” dell’ammiraglio Bettini in contemporanea con le più importanti librerie d’Italia

Argentario: Sì, Artemare Club da sabato 1 marzo ha l’orgoglio di esporre, nell’ambito della mostra permanente “WEAREVESPUCCI” visitabile nella sede nel Corso di Porto Santo Stefano, il libro stupendo “Amerigo Vespucci Orgoglio italiano” in uscita nelle più importanti librerie d’Italia, scritto non da un autore qualunque ma dall’ammiraglio Cristiano Bettini appassionato velico con centinaia di grandi regate all’attivo quasi sempre con i velieri scuola della Marina Militare, che ha raccontato il volume a Palazzo Grazioli a Roma nei giorni scorsi. Il libro, scritto in italiano con traduzione in inglese, non è soltanto il resoconto del suo giro del mondo appena completato dell’Amerigo Vespucci, ma entra nel cuore della nave “la nave più bella del mondo” e le sue tante bellissime foto rivelano tutti punti anche i più segreti di bordo e poi sono riportati i segreti del suo progetto, della sua costruzione, i materiali che furono usati, gli interventi successivi nei suoi quasi cent’anni di vita.

L’ammiraglio Bettini autore di altri importanti libri sulla progettazione degli scafi, sul matematico Eulero, sulla storia navale dell’impero romano, è amico di crociere del comandante Daniele Busetto, indimenticabile quella oceanica del 1986 per il centenario della statua del Libertà a New York con il presidente di Artemare Club nello stato maggiore del Vespucci e l’ammiraglio Bettini comandante del Corsaro II al seguito della nave scuola in diversi porti programmati per quell’anno. Volume da acquistare assolutamente, a Porto Santo Stefano è vendita presso la libreria Riva di carta di Francesco Palombo a 50 metri da Artemare Club.