Artemare Club per un raduno Jaguar nelle Contrade Marittime

Monte Argentario: Si, sabato 18 marzo Artemare Club ha incontrato ad un pranzo di soci del Jaguar Drivers' Club il presidente Francesco Arcieri e il segretario Francesco Fazzalari, amico di lunga data del comandante Daniele Busetto, per far prevedere nel loro programma un raduno di queste stupende e famose automobili inglesi nella “Maremma Felix”.



Il Jaguar Drivers' Club è un sodalizio di possessori di Jaguar dal 1930 a oggi “with the patronage of British Embassy” e ha la sede di rappresentanza presso il Circolo della Pipa a Roma, conta più di ottanta soci e ha nella sua scuderia due Jaguar E Type nere simili a quella di Diabolik e un’altra decappottabile come quella del principe Harry usata con Meghan Markle all’uscita del loro matrimonio.

Capalbio, Orbetello, l’Argentario, Talamone, Grosseto etc. sono luoghi della Maremma splendidi, scelti da tanti Club di motociclisti e automobilisti uniti dalla passione per lo stesso marchio di moto o macchina, per non parlare poi degli eventi in mare organizzati per lo stesso tipo di barca a vela o a motore e Artemare Club sostiene con la sua attività d’informazione tutte queste manifestazioni molto apprezzate che moltiplicano le visite turistiche nel territorio.