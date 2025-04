Artemare Club per Riccardo De Michele Velista dell'Anno

Monte Argentario: Sì, Artemare Club - yachting invita tutti specialmente i maremmani a votare Riccardo De Michele Velista dell'Anno Owner, armatore di H2O il prestigioso maxi yacht a vela che sosta da anni a Porto Santo Stefano, comandata da Alessandro Galeani attuale presidente dell'Associazione Marittimi Argentario, collegandosi fino al 10 maggio a https://velistadellanno.giornaledellavela.com/i-candidati. Enrico De Michele con il suo equipaggio ha il primato di aver vinto per ben sei volte la Maxi Yacht Rolex Cup con il suo fast cruise argento progettato da Andrea Vallicelli che luccica con il suo albero di 33 metri, il più alto di tutte le imbarcazioni a vela ormeggiate al porto del Valle e Artemare Club lo definisce un vero signore del mare, socio dello Yacht Club Costa Smeralda ma anche dello Yacht Club Santo Stefano, che dà lustro allo yachting della Maremma e non solo. Racconta il comandante Daniele Busetto che il titolo di Velista dell'Anno è un trofeo del Giornale della Vela, il premio più prestigioso della vela italiana organizzato dal 1991, nelle tante edizioni è andato ai più famosi velisti del mondo, la maremmana Alessandra Sensini lo ha ricevuto ben 4 volte. Sabato 24 maggio a Marina Cala de’ Medici Castiglioncello - Toscana non lontana dalla Maremma, in occasione della grande festa della vela per i 50 anni del Giornale della Vela, a partire dalle ore 20 saranno svelati tutti i vincitori. Tutti invitati!