Artemare Club "Less Engine More Sailing" dal gommone alla vela

Per essere più coerente con le campagne ambientaliste di Artemare Club il comandante Daniele Busetto ha deciso di cedere il noto tender del sodalizio, un BWA America con motore Suzuki per passare alla vela totalmente non inquinante individuata nell’imbarcazione ESTE 24.

Monte Argentario: Il gommone giallo e blu i colori dell’associazione ha in questi anni consentito al comandante scrittore tante documentazioni e informazioni ai media, dal naufragio del Costa Concordia alle foto dei più bei yacht in trasferimento, dal Portolano dei fari dell’Argentario e delle isole alle sue fortezze e torri, dalla documentazione delle scandalose rovine dei bracci di approdo del canale di Santa Liberata ai resti vergognosi del Siluripedio, dallo scheletro della casa degli ebrei che dal mare si vede a miglia di distanza all’ assistenza a natanti in difficoltà. Il gommone è stato sempre tenuto con cura per tanti anni alla Kaimar di Santa Liberata poi da Biba Boats e ora è custodito al coperto nel capannone giallo della Grotta dei Turchi, in località Campone a Porto santo Stefano. Per chi lo prenderà e manterrà il guidone navale del sodalizio Artemare Club, il trattamento sarà speciale, per informazioni e visita del natante contattare Mattia al numero 3384147556.