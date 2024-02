Artemare Club: Il Tango in Maremma, storia ed emozioni a bordo delle navi da crociera

Tutti a bordo si balla il Tango in Maremma!

Grosseto: Si, il piacere e la storia del Tango a bordo delle navi da crociera è il tema che Artemare Club racconta in un manifesto di promozione esposto nei prossimi giorni presso l’associazione nel Corso antico di Porto Santo Stefano. Più di 100 anni di dancing a bordo su transatlantici in alcune rare immagini tratte anche da film, come “Tango Bar” del 1935 con Carlos Gardel che canta e balla a bordo della nave Gneisenau e dove si ammira anche il canyengue “il tango prima del tango”, fino alle offerte di alcune compagnie di navigazione che organizzano crociere a questo ballo per quest’anno e i prossimi.

Artemare Club inoltre propone a PortArgentario, progetto intercomunale che per il 2024 prevede fino piu' di 60 soste di navi da crociera tra Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Giglio Porto, oltre alla consueta partecipazione del comandante Daniele Busetto alla cerimonia di “benvenuto per la prima volta o maiden call”, l’esibizione a bordo di questi lussuosi alberghi galleggianti di coppie di tanghere e tangheri maremmani, contando la Maremma una famosa scuola di ballo specializzata a Grosseto, la Blue Moon frequentata da Artemare Club, con i “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello che sono stati vice campioni del mondo e Tiziana Pagliuca e Sergio Santi campioni d’Italia in carica ai recenti assoluti a Riccione e dove si allenano tanti altri bravi ballerini.

Un benvenuto maremmano indimenticabile per i crocieristi con le melodie intramontabili del tango, milonga e vals, che hanno avuto nel tempo tanti protagonisti di origine italiana, per far ritrovare anche a bordo nei suoni del mare e del ballo insieme i sentimenti che si sprigionano naturalmente con il fascino “dell’abbraccio caldo” di queste danze, il modo più antico per dimostrare affetto e amicizia che tutti desideriamo, parola di Artemare Club!