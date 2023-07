Artemare Club: festa per i suoi primi 25 anni

Argentario: Al Residence il Carrubo di Porto Santo Stefano, in una serata scorsa sono stati festeggiati con un “piscina party” i primi 25 anni di Artemare Club, alla presenza del comandante Daniele Busetto con tanti simpatizzanti e amici, due consiglieri comunali del Comune di Monte Argentario, rappresentanti della Croce Rossa e i maestri di ballo della scuola Desigual di Orbetello e Aipta Toscana di Grosseto. Nell’occasione è stata “vestita” con il blazer da yachtswoman “no gender gap” dell’associazione Tiziana Pagliuca, campionessa di tango, milonga e vals con il partner Sergio Santi della citata scuola del capoluogo della Maremma. Una serata speciale, veramente festosa, magistralmente organizzata dalla gestione della club house guidata da Patrizia Puccini e allietata dal repertorio dei due bravissimi menestrelli di Porto Santo Stefano Findi e il Giocatore, con deliziosa torta finale della pasticcera Marta Collantoni del Bar Centrale di Porto Santo Stefano.







Artemare Club è la casa delle donne e degli uomini che amano il mare, lo navigano, lo praticano sopra e sotto, lo rispettano, lo proteggono, lo documentano, lo raccontano, lo recitano, lo musicano, lo dipingono e lo rendono accessibile a tutti. E' di livello nazionale e realizza eventi di arte e cultura di mare a scopo divulgativo, partecipa a tante manifestazioni anche di beneficenza di yachting, tennis, ballo, conferenze di medicina e contro la violenza di genere.

Timona l’associazione culturale il comandante Daniele Busetto, che ha un curriculum di rilievo nel mondo della cultura del mare in Italia e all’estero, è laureato in diritto internazionale, scrive da più di trent’anni per giornali e agenzie di stampa, è una firma di riviste specializzate e partecipa come esperto di storia e cultura marinara a trasmissioni televisive e radiofoniche, ha realizzato diversi libri tra cui “La nave scuola Amerigo Vespucci - la nave più bella del mondo”, “Giuseppe Garibaldi marinaio” e “Canottieri e Arte”, ha vinto tre volte il premio giornalistico letterario per la cultura del mare Carlo Marincovich e da qualche anno ne e' partner premiante e ha avuto il riconoscimento Gente di Mare di Anzio, è membro scientifico della rassegna cinematografica AquaFilmFestival di Eleonora Vallone dalla prima edizione del 2016 e anche all’Argentario ha tenuto diverse conferenze pubbliche di cultura marinara. Ha ricevuto varie onorificenze nazionali e internazionali ed è Cavaliere di Malta con spade e del Santo Sepolcro di Gerusalemme.