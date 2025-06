Artemare Club espone il libro di una bellissima storia d'amore dell'Amerigo Vespucci per il passaggio della nave scuola nel Mar di Maremma

Argentario: Si, durante la giornata del 3 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci veleggerà da Civitavecchia lungo il Mar di Maremma per arrivare a Livorno e Artemare Club, invitando chi può ad uscite in mare per incontrarla e salutarla, espone nella sede di Porto Santo Stefano il libro “ Come vento tra le vele” con la bellissima love story nata a bordo della nave più bella del mondo che completerà il giro d'Italia a Genova il 10 giugno per la Festa della Marina dopo aver navigato per quasi due anni intorno al mondo.

Racconta il comandante Daniele Busetto, il libro dell'autrice Sibyl von der Schulenburg è la storia d'amore di Lorenza e Francesco che s'incontrano per la prima volta sulla nave scuola Amerigo Vespucci e da quel momento non si lasciano più, lei affermata avvocata veneziana, lui il comandante in seconda del veliero orgoglio d'Italia, le loro vite s'intrecciano tra venti favorevoli e tempeste improvvise, in un viaggio che li porterà a scoprire il significato profondo della dedizione e della perseveranza. Quando a Francesco viene assegnato l'incarico di comandante del Vespucci, è la realizzazione di un sogno che lo consacra come uno dei personaggi più rappresentativi e più amati dalla Marina, grazie alla personalità vulcanica, al coraggio e all'attenzione con cui si dedica alla formazione degli allievi imbarcati sulla nave. Lorenza, nonostante i sacrifici e le rinunce, lo segue nei porti dove il veliero ormeggia ma spesso non può che attenderlo ed è a lei che il destino riserva la parte più dolorosa e dura da affrontare.

Dopo un periodo vissuto nella disperazione, che la conduce pericolosamente sull'orlo dell'abisso, ritroverà il suo amore grazie a un'inattesa alleata. Un'appassionante storia vera, mirabilmente ricostruita e narrata dall'autrice che ha conosciuto entrambi i protagonisti, libro assolutamente da leggere e acquistabile nel Corso di Porto Santo Stefano alla Libreria Riva di Carta di Francesco Palombo a pochi metri dalla sede di Artemare Club. Il volume è stato premiato lo scorso aprile al Circolo di Marina con il premio letterario giornalistico Carlo Marincovich, presente il comandante Busetto tre i premiatori.