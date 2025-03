Artemare Club ei misteri del Merisi: Il Caravaggio Perduto

Monte Argentario: Artemare Club continua a scrivere degli eventi, film, libri che riguardano la vita e le opere del Caravaggio e segnala che lunedì 10 marzo allo Space Cinema di Grosseto sarà proiettato alle 19,30 il thriller documentario di Àlvaro Longoria “Il Caravaggio Perduto”, che racconta la sorprendente storia del dipinto “Ecce Homo” attribuito a Michelangelo Merisi e l'infinito percorso per la sua autorizzazione, restauro e immissione nel mercato dell'arte, quadro appeso per decenni nel soggiorno di una casa madrilena, considerata un'opera ordinaria che si rivela un capolavoro di inestimabile valore.

Documentario da non perdere per gli appassionati di storia dell'arte come Artemare Club, che intreccia realtà, indagine e mistero, portando alla luce anche le dinamiche spesso oscure del mondo dell'arte e del collezionismo. Le prossime ricerche documentarie del comandante Daniele Busetto su Michelangelo Merisi saranno la visita a Ladispoli - Palo Laziale che rivendica essere l'ultimo approdo del Caravaggio e la visita importante alla mostra Caravaggio 2025 a Palazzo Barberini a Roma.