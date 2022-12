Artemare Club dal Sindaco di Monte Argentario per la cultura del mare e per i giovani

Monte Argentario: Si, mercoledì mattina il comandante Daniele Busetto, accompagnato da due belle ragazze di Artemare Club, Giulia Liuzzo di Orbetello e Diletta Fuga di Porto Santo Stefano entrambe già brave imprenditrici conosciute, è stato cortesemente ricevuto dal Sindaco Franco Borghini nel suo ufficio nel Comune di Monte Argentario, come previsto dal cerimoniale delle relazioni pubbliche per l’avvenuto insediamento ufficiale del sodalizio a Porto Santo Stefano.







Il presidente di Artemare Club ha presentato i documenti dell'Agenzia delle Entrate di Orbetello che attestano il trasferimento della sede legale da Roma all'Argentario, dopo l’apertura della sede operativa il 1 novembre 2019, che verranno trasmessi ufficialmente per essere il sodalizio incluso con delibera nella lista delle associazioni del Comune. Nel piacevole e a momenti divertente incontro con il Sindaco il comandante Busetto ha illustrato la storia del sodalizio e gli obbiettivi, tre in particolare sono stati accennati, il sostegno al Comune di Monte Argentario per un suo maggiore ruolo nelle manifestazioni veliche che sponsorizza, il ritorno dell’immagine del Promontorio come posto per giovani, residenti e forestieri. con luoghi da ballo e di aggregazione per il loro benessere e un forte impegno per il Corso di Porto Santo Stefano che diventi, come tutti quelli dei più famosi posti di turismo di mare, la passeggiata elegante e festaiola anche per la sua particolarità di avere tre grandi terrazze vista mare utilizzabili per ristorazione e eventi. Prima del congedo le foto di rito e i doni del presidente di Artemare Club, al Comune una utile carta nautica dell’Argentario con Giglio e Giannutri incorniciata e con il guidone del sodalizio e al Sindaco Franco Borghini i gemelli dell’associazione.

Artemare Club nasce a Roma nel 1998 e da diversi anni è visibile con i suoi salotti vista mare nei locali nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano ai numeri 77- 79 che sono ormai la casa delle donne e degli uomini che amano il mare, lo navigano, lo praticano sopra e sotto, lo rispettano, lo proteggono, lo documentano, lo raccontano, lo recitano, lo musicano, lo dipingono e lo rendono accessibile a tutti. Timona l’associazione culturale il comandante Daniele Busetto, che ha un curriculum di rilievo nel mondo della cultura del mare e non solo in Italia e all’estero, è laureato in diritto internazionale, scrive da più di trent’anni per giornali e riviste specializzate e partecipa come esperto di storia e cultura marinara a trasmissioni televisive e radiofoniche, ha realizzato diversi libri tra cui “La nave scuola Amerigo Vespucci - la nave più bella del mondo”, “Giuseppe Garibaldi marinaio” e “Canottieri e Arte”, ha vinto tre volte il premio giornalistico letterario Carlo Marincovich e ha avuto il riconoscimento Gente di Mare di Anzio, è membro scientifico della rassegna cinematografica AquaFilmFestival di Eleonora Vallone dalla prima edizione del 2016 e all’Argentario ha tenuto diverse conferenze pubbliche di cultura marinara sostenendo anche tante associazioni locali e scrivendo più di mille comunicati per la stampa e i giornali on line, letti da centinaia di migliaia di persone in Italia e all’estero molti dei quali si possono vedere con i motori di ricerca di Internet, ha ricevuto varie onorificenze nazionali e internazionali ed è Cavaliere di Malta con spade e Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme.