Artemare Club con Monica Pizzoli alla Milonga al Calasole e Recita CanTango al Mascagni Festival

Mercoledì 27 agosto sera Artemare club con Monica Pizzoli

Livorno: Mercoledì 27 agosto sera Artemare club con Monica Pizzoli, una delle donne con il blazer dell’associazione, alla Milonga al Calasole e RecitaL CanTango al Mascagni Festival a Livorno, un’atmosfera di evocazione porteña che ha caratterizzato la milonga organizzata dall’associazione Ixnous presso il Gazebo della Terrazza Mascagni dalle ore 19.00, nell’ambito della sesta edizione del Mascagni Festival, strizzando l’occhio alla famosissima Glorieta di Buenos Aires, successivamente il coinvolgente viaggio musicale di RecitaL CanTango sviluppato con un racconto tra epoche e continenti, con omaggi ai grandi interpreti Tito Schipa, Carlos Gardel e Astor Piazzolla arricchito dalle coreografie dei bravissimi ballerini di Tango Teatro “Los Guardiola” Giorgia Marchiori e Marcelo Guardiola i primi maestri di tango del comandante Daniele Busetto.

Serata indimenticabile che piacerebbe rivedere in una delle località della Costa d’Argento, parole di Artemare Club!



