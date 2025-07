Artemare Club celebra i 160 anni delle Capitanerie di Porto con una mostra filatelica e un libro da collezione

Esposti a Porto Santo Stefano il folder celebrativo e l’opera dell’ammiraglio Bertelli. Promossa anche la visita al Villaggio della Guardia Costiera a Civitavecchia

Porto Santo Stefano: In occasione del 160° anniversario della fondazione delle Capitanerie di Porto, Artemare Club rende omaggio alla Guardia Costiera con una mostra celebrativa allestita presso la propria sede nel Corso principale del paese. L’iniziativa, in programma oggi, domenica 20 luglio, prevede l’esposizione del raro folder filatelico commemorativo e del prestigioso volume da collezione “Le Capitanerie – Guardia Costiera”, a cura dell’ammiraglio Ugo Bertelli, collega del comandante Daniele Busetto.

Il folder, oggetto ambito dai collezionisti, contiene cartolina, bollettino, francobollo, busta personalizzata, quartina di francobolli e una tessera celebrativa, tutti elementi che raccontano i 160 anni di storia della Guardia Costiera italiana, a servizio del mare e dei cittadini.

L’Artemare Club – che segue da vicino le attività della Direzione Marittima di Civitavecchia – promuove anche la visita al Villaggio della Guardia Costiera, in corso a Civitavecchia, in Piazza della Vita, fino al 22 luglio. Lo spazio espositivo e interattivo offre ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano del Corpo, tra tutela ambientale, salvataggio, sicurezza in mare e innovazione tecnologica.

Una celebrazione che unisce memoria, passione e senso del dovere: elementi che, da oltre un secolo e mezzo, caratterizzano l’attività delle Capitanerie di Porto in tutta Italia.