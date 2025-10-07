Artemare Club alla Milonga privata al Country House Dakota con la Tdj La Malena

Tarquinia: sabato sera scorso il comandante Daniele Busetto di Artemare Club accompagnato dalla tanguera Sulay Massimi hanno onorato i cortesi inviti partecipando alla Milonga privata al Country House Dakota B&B vicino Tarquinia, magistralmente organizzata dal gruppo "Tango mi amor" guidato da Claudio Angelucci.

Una stupenda serata con eccellente cibo e bevande accompagnato dalle voci delle brave cantanti Claudia e figlia, in una struttura meravigliosa con bella gente prevalentemente coppie della Tuscia, allietata dai tanti motivi storici scelti con cura con i suoi continui studi e approfondimenti dalla affascinante Tdj La Malena - Sabrina Teodori, per ballare Tango, Milonga e Vals con abbracci caldi, nel territorio maremmano principe di storia etrusca dove aleggia la raffinatezza di quel popolo che amava anche danzare. Con questo scritto Artemare Club ringrazia anche tutta la bella gente del gruppo Tango mi amor, sperando di rivederla e ballare di nuovo insieme.

foto di archivio