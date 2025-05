Artemare Club alla finale di Sognando .. Ballando con le Stelle di Rai Uno

Si venerdì sera 30 maggio prossimo tutti in televisione a partire dalle ore 21,30 su Rai Uno ci sarà la finalissima di Sognando.

Ballando con le Stelle e tra il pubblico grazie al dott. Claudio Fasulo Direttore all’Intrattenimento dell’emittente pubblica sarà presente Artemare Club con il comandante Daniele Busetto, allievo dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Tania Grisostomi e Luigi Bisello – più volte spettatori della trasmissione, la velista del sodalizio Monica Pizzoli il fratello ingegnere Antonello e la cognata farmacista Maria Teresa Giannico. La finale di “Sognando Ballando” si prospetta come un appuntamento imperdibile, un omaggio alla storia del ballo e i concorrenti in gara dovranno essere all’altezza di un evento così significativo, e chissà, magari la loro energia sarà un’ulteriore ispirazione per chi sogna di ballare. Perché ballare cambia la vita parola di Artemare Club!