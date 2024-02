Artemare Club alla Camera dei Deputati per la mostra “Il Porto delle Donne”

Porto Santo Stefano: Si, da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio la Camera dei Deputati ospiterà presso la sala del Cenacolo nel complesso di Vicolo Valdina una mostra fotografica dedicata al lavoro femminile nei porti e nel comparto marittimo che verrà visitata dal comandante Daniele Busetto in rappresentanza di Artemare Club. La mostra con foto di Elena Cappanera è parte integrante del Progetto “Il porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?” e proviene da Livorno dove è stata allestita dal 16 al 31 maggio dello scorso anno nei locali della Biblioteca Labronica "F.D.Guerrazzi", Polo Culturale dei Bottini dell'Olio in piazza del Luogo Pio, progetto ideato e promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con l'Università di Pisa, l'Associazione scientifica internazionale per la collaborazione tra porti e città RETE e il Cnr Iriss di Napoli che ha visto anche la partecipazione della Compagnia Portuali Livorno, Uniport, Alp, Tdt e Lorenzini & C.

Le foto, scattate da Elena Cappanera, ritraggono le lavoratrici portuali in banchina e le marittime a bordo nave, immagini accompagnate da pannelli contenenti alcune frasi chiave estrapolate dalle interviste realizzate alle lavoratrici nell'ambito del progetto. Mostra importante che permette ai cittadini di conoscere meglio il lavoro svolto dalle donne in porto e a bordo nave e avvicina i giovani e le giovani a queste professioni e favorisce una riflessione sulla presenza femminile in ambito portuale e marittimo. Racconta il comandante Busetto esperto del settore, nel 1996 è stato rappresentante italiano nel Women NATO Committee ed ha minutato per il Ministero della Difesa il provvedimento sul volontariato femminile nelle Forze Armate entrato in vigore con successive modificazioni con la legge n. 380/1999, le donne impiegate nelle imprese portuali in Italia sono solo l’8% della forza lavoro complessiva, mentre nel lavoro marittimo le donne imbarcate raggiungono a livello mondiale appena il 2% della forza lavoro complessiva.

Artemare Club è impegnato per un futuro cambio di passo importante sull'occupazione femminile in questi comparti, nell’interesse delle nostre comunità locale, territoriale e nazionale con conferenze, articoli, mostre e partecipazione ad eventi nazionali e internazionali in tema. La mostra fotografica sarà inaugurata lunedì 19 febbraio alle 16,30 alla presenza del l’On. Laura Boldrini, del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, dell’Assessora al porto del Comune di Livorno Barbara Bonciani, fra gli ospiti il comandante dell’Accademia Navale di Livorno contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, una delegazione di lavoratrici portuali e marittime e rappresentanti di varie associazioni, ha confermato la propria presenza anche la cantante Anna Oxa.



foto di Elena Cappanera