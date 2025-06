Artemare Club all’Ultimo Tango a .. Livorno

Torna a vedere Livorno il comandante Daniele Busetto

Orbetello: Ha passato tanto tempo in Accademia Navale e alla Scuola di Guerra Marittima per partecipare come tanguero allievo da alcuni anni dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto dei maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello a “L’Ultimo Tango a Livorno” ultima edizione della ventennale Milonga Solidaria alla Terrazza Mascagni di tango argentino, importante evento promosso Ixnous in compartecipazione col Comune di Livorno e FaiTango - Federazione Associazioni Italiane di Tango che sabato 14 giugno conta l’adesione di ben venticinque scuole e singole associazioni di tango di tutta Italia. La raccolta fondi quest'anno sarà finalizzata al sostegno del progetto “Piccoli Ambasciatori di Pace”, dedicato all’accoglienza in Italia dei bambini dei campi rifugiati saharawi. La serata, come tutti gli anni, si svolgerà sotto il moto “en los ojos de los niños la vida se reinventa” - negli occhi dei bambini la vita si reinventa” dalle 19 alle 20 concerto al tramonto con l’Orchestra Tango Young diretta da Fabrizio Mocata, dalle 20 alle 2 Milonga con i Tdj Max Pájaro e Carlos Ansó e con la partecipazione della Tango Young Orchestra.

20 euro è il contributo d'ingresso alla Milonga, destinato a sostenere il progetto “Piccoli Ambasciatori di Pace”.

Artemare Club invita tutte le tanguere e i tangueri maremmani a partecipare.