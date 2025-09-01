Artemare Club: al Tango di saluto dell'estate a La Bandita di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Artemare Club sarà presente martedì 2 settembre alla “Sosta del Buttero - La Bandita” a Castiglione della Pescaia, al Tango di saluto dell' estate per coppie e single, con la sesta dimostrazione, lezione e pratica di Chacarera tenuta dal musicalizador "El varón del tango" Giovampaolo Campodonico. Ultimi abbracci caldi fino a tardi dell'estate 2025, organizzati con la collaborazione dei bravi tangueri Elena Caprai e Fabio Maini. Ultima Serata assolutamente da non perdere dalle 19,30 alla Sosta del Buttero “La Bandita” che si trova sulla Strada Provinciale del Padule a Castiglione della Pescaia.

Bevuta a cinque euro e dalle ore 20 apre il servizio ristorante, per prenotazioni 3332313222 per chi vuole cena a buffet da 15 euro.