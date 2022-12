Artemare Club al Circolo di Marina con l’Argentario e il Giglio

Si l’Argentario e il Giglio sono proprio famosi infatti due carte nautiche storiche artistiche trionfano in una delle sale del luogo sociale più sacrale del mare, il Circolo di Marina di Roma. Nei giorni scorsi il comandante Daniele Busetto che né è socio ordinario per essere stato ufficiale di marina nei ruoli normali, ha voluto documentare queste due opere che fanno parte di una rara raccolta con i posti di mare più significativi per i naviganti che abbellisce il Circolo.



Il comandante Daniele Busetto ha svolto l’incarico di consigliere al Circolo di Marina negli anni 80 ed era il più giovane dello staff con il grado di tenente di vascello e in quegli anni il Caio Duilio fece un salto di qualità nelle sue strutture e luoghi sociali. Il Circolo Ufficiali Marina di Roma è sul l’argine sinistro del Tevere in corrispondenza di lungotevere Flaminio all’altezza di largo Antonio Sarti, così come lo vediamo nelle foto di Artemare Club nasce nel 1960 su un’area gestita dal 1926 dall’ Opera Nazionale Balilla, creata come una sorta di istituzione pre-marinara e riconoscibile dalla ben famosa divisa blu della Regia Marina Militare, i “Balilla Marinaretti”per la fascia di età 8/12 anni seguivano corsi per segnalatori e nocchieri, dai 12 a 14 corsi per moschettieri e dai 14 ai 18 per cannonieri e mitraglieri.

Oggi il Circolo di Marina è molto noto in Italia e all'estero per i suoi importanti eventi storico culturali, frequentati da personaggi illustri del mondo militare, della diplomazia, della nautica, dell’arte e della cultura, come il premio giornalistico letterario Carlo Marincovich che si tiene ogni anno nel mese di aprile a cui Artemare Club partecipa come sponsor.