Arte&Vino: tutte le opere della decima edizione

Fino all’8 dicembre sarà possibile intraprendere un percorso esperienziale alla scoperta del vino e dell’arte



Capalbio: La decima edizione di Arte&Vino entra nel vivo. Prosegue l’itinerario eno-artistico, promosso dall’associazione culturale Il Frantoio e Capalbio è vino, in collaborazione con Fondazione Capalbio, volto a coniugare l’eccellenza della realtà vitivinicola del territorio con l’arte contemporanea, creando connessioni inedite e sorprendenti. “Il connubio tra arte e vino – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – è una ricchezza per la nostra area. La manifestazione anche quest’anno si conferma un appuntamento di grande pregio, sensibile a temi come la cultura e l’ambiente”.

Fino all’8 dicembre sarà possibile intraprendere un percorso esperienziale alla scoperta dei vini e dei vigneti, delle bellezze naturali e paesaggistiche e delle nuove opere d’arte tra le sette aziende vinicole coinvolte nel progetto: Tenuta Monteti, La vigna sul mare, Monteverro, Tenuta Montauto, Il ponte, Il cerchio e Azienda agricola Roberto Lombardi. “L’adesione – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente dell’associazione culturale Il Frantoio e di Fondazione Capalbio – delle aziende del territorio ha permesso di coniugare la necessità di far incontrare e dialogare differenti espressioni artistiche, privilegiando quelle più giovani e innovative, con i differenti modi di concepire il vino, quale filo conduttore dell’intero progetto”.

Tra le varie opere esposte ci sarà l’intervento site specific sulle monumentali pietre, simbolo della tenuta Monteti, di Amedeo Desideri, quello di Antonio Barbieri all’Azienda agricola Roberto Lombardi, le fotografie di Marcello Serra alla tenuta Montauto, la grande riproduzione di uno scatto eseguito da Vincenzo Marsiglia alla cantina Il cerchio, l’installazione di Angelo Marotta a La vigna sul mare, quella dell’Accademia di Aracne a Il ponte e l’etichetta artistica di Davide Dormino per Monteverro. “Con gioia ed entusiasmo – spiega Beniamino Podestà, presidente di Capalbio è vino - accompagniamo da dieci anni il progetto Arte&Vino, connubio tra due mondi apparentemente distanti ma in realtà molto vicini sotto diversi aspetti: l’unicità di ogni singolo vino, di ogni singola annata, così come di ogni singola opera d’arte, la necessaria connessione al mondo circostante per restituirne poi una propria interpretazione, la dedizione indispensabile in entrambi i campi, la passione e l’intuizione”.

È possibile effettuare liberamente la visita delle opere e dell’itinerario completo di Arte&Vino, contattando direttamente le aziende vinicole coinvolte e verificando gli orari di apertura.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ilfrantoioart@gmail.com.