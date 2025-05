Arte Sotto le Stelle: Esposizione al Giardino AGAF

Dalle 19:30 alle 22:00. Le opere create durante l'evento saranno cedute all'Istituzione Le Mura.

Grosseto: Sabato 24 Maggio le mura medicee e tutto il centro storico torneranno ad essere la perfetta ambientazione per una giornata di pittura en plain air. L'evento, promosso da Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura, è organizzato dall'Associazione Grossetana Arti figurative (AGAF).

Possono partecipare sia artisti amatoriali che professionisti; l'iscrizione è gratuita e può essere effettuata contattando gli uffici dell'Istituzione Le Mura (0564/488084 o 488083), la se de AGAF (3384763375) o presentandosi direttamente il giorno dell'evento presso la sede AGAF in via Mazzini, 61 tra le 9 e le 9.30.

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche (acquerello, matita, pastelli, olio, acrilico, arti applicate); i partecipanti pot ranno scegliere il posto che preferiscono, posizionandosi sulle Mura medicee oppure nel centro cittadino.

La premiazione avverrà il giorno stesso, presso l’Associazione Grossetana Arti Figurative di Via Mazzini, 61 Grosseto, dopo le ore 18. Una giuria co mposta dal Presidente dell'Istituzione Le Mura, il Presidente dell'AGAF, un critico d'arte e un pittore affermato decreteranno le tre migliori opere. I premi sono in denaro:

1° Premio Euro 500 2° Premio Euro 300 3° Premio Euro 200 (qualora non si raggi unga un idoneo numero di partecipanti è facoltà della giuria la decisione di non assegnare qualche premio).

Il programma:

Ore 9.30: timbratura delle tele presso la sede AGAF in via Mazzini, 61

Ore 10: posizionamento degli artisti presso le Mur a medicee o il centro storico

Ore 13: pausa pranzo

Ore 15: ripresa dell'estemporanea

Ore 17.30: consegna delle opere

Ore 18: selezione delle opere da premiare

Ore 18.30: consegna degli attestati e premiazione

Dalle 19.30 alle 22.00 tutte le opere saranno e sposte presso il giardino della sede AGAF.

Si precisa che le opere prodotte durante l'evento verranno cedute all'Istituzione Le Mura.