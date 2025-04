Arte e Tango all’Accademia Blue Moon di Grosseto

Grosseto: Sì, una galleria di quadri opere di Alejandra Dìaz Goberna abbellisce la sala antistante dell’Accademia Blue Moon di Grosseto dei “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello, 16 opere d’arte di tecnica mista e piene di movimenti e colori dell’artista argentina nata a Rio Gallegos Pcia. di Santa Cruz che ha studiato disegno e pittura nella provincia di Buenos Aires e al corso di pittura di José Cosentino presso l'Ateneo Popular de la Boca.

I suoi quadri sono stati presenti al World Tango Festival, che si tiene da 4 anni nella città di Buenos Aires, nella prima quindicina di ottobre con la partecipazione di 450 ballerini provenienti da diversi paesi del mondo e in mostra in Catalogna - Sabadell, al festival di tango organizzato dai maestri Ángel e Marga Sola, alla "Taira" della ballerina Izabella Woronko in Illinois a Chicago e nella città di Buenos Aires, nel tradizionale ed elegante quartiere della "La Recoleta", un luogo imperdibile per ognuno dei milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Il comandante Daniele Busetto appassionato d’arte di famiglia racconta che diversi pittori e artisti molto noti hanno trasportato il Tango sulla tela, come Gino Severini, René Magritte, Hugo Pratt, Fernando Botero, Ernesto García Cabral, Franco Gentilini, Georgy Kurasov, Juarez Machado, di recente ad Artemare Club è stato ricordato Jack Vettriano e i suoi famosi quadri di ballerini di milonga. Due curiosità: dei 16 quadri della galleria Blue Moon due sono i ritratti di Tania e Luigi ballando e nei caldi abbracci delle figure rappresentate in tutte le opere il viso del tanguero è sempre nascosto da quello bellissimo della milonguera specialmente con i capelli rossi! Un’ occasione in più per visitare l’Accademia di danze argentine Blue Moon in via Ambra 19 a Grosseto e visionare il libro “Alma de Tango” che parla di Alejandra Diaz Goberna e perché no, magari fare una lezione di prova gratuita di Tango, per informazioni 3394017693.