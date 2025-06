Cultura Arte e Calcio: Inaugurata la Mostra Antologica per i 50 Anni del Torneo Passalacqua 14 giugno 2025

L'Associazione Grossetana Arti Figurative (Agaf) e il Milan Club uniscono le forze per celebrare mezzo secolo della Coppa Bruno Passalacqua con un'esposizione che esplora l'incrocio tra sport, storia e creatività artistica. Grosseto: Inaugurata la mostra antologica e d'arte voluta dall'Associazione Grossetana Arti Figurative (Agaf) con la partecipazione del Milan Club, organizzatore della coppa Bruno Passalacqua. Un appuntamento tra l'eleganza e il calcio. Accostamento che può convivere e volteggiare libero. Lo spunto sboccia per onorare i 50 anni della manifestazione calcistica nata nel 1975 e ha spontaneamente coinvolto gli artisti dell'associazione con i loro lavori d'arte inneggianti alla straordinaria scadenza. Il taglio del nastro è avvenuto nella galleria dell'Agaf di via Mazzini 61 alla presenza di Fabrizio Rossi, assessore allo sport di Grosseto, il presidente dell'Agaf, Gennarino Salvo, il creatore del Passalacqua, Francesco Luzzetti, alcuni componenti dell'organizzazione del torneo in notturna, gli autori delle opere esposte.

Immediatamente, fantasia, immaginazione, creatività, permettono agli occhi di rivisitare il passato vagabondando tra incisioni, pitture e molte altre espressioni di bellezza, che accarezzano il Passalacqua rendendolo arte vera. Ad integrazione foto e articoli di giornale delle edizione passate messe a disposizione del Milan club, radice della coppa. «Per la prima volta siamo entrati nel mondo dello sport, del pallone – dichiara Gennarino Salvo – un'apertura appagante dove potersi muovere a piacimento, senza barriere. L'esperienza è stata significativa, gli artisti hanno lavorato volontariamente fornendo opere di alto spessore, che non sono in vendita». Salvo continua: «Agaf esiste da 70 anni, prima si chiamava Chimera. Da sempre annovera grandi artisti del territorio. Da Lazzari a Amerighi e Parigi e tanti giovani dalle ottime prospettive». Gli artisti espositori: Gennarino Salvo, Cirillo Spinelli, Claudio Bindi, Donatella Battistini, Raisa Fesic, Dante Marchionni, Elisabetta Da Ros, Fiorella Bartolini, Marcella Bianciardi, Maria T. Ferrini, Marinella Palazzi, Paola Bardi, Tiziana Pannozzo, Vanda Bertarelli. La mostra antologica, oltre al 13 e 14, sarà aperta al pubblico anche il 20 e 21 giugno.

