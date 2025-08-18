Arte, cibo e astronomia: il nuovo evento del Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno

Giovedì 21 agosto alle 20.15 torna Cacciatori di Stelle.

Castiglione della Pescaia: È il secondo appuntamento della rassegna con la quale il Giardino Viaggio di Ritorno intende celebrare l'eterno e profondo legame tra gastronomia e arte.

Giovedì 21 agosto alle 20.15 Cacciatori di Stelle torna ad animare il parco d'arte contemporanea fondato da Rodolfo Lacquaniti nella campagna di Buriano, a Castiglione della Pescaia.

La serata comincerà con una cena biologica a buffet da gustare a bordo piscina, circondati da un micro—cosmo verde di alberi e piante. Il menù sarà a base di prodotti tipici stagionali, a km 0 e locali: tracce di storia e cultura maremmana, salubri e a basso impatto ecologico. Tra i vari piatti sarà possibile assaporare bruschette con la bozza di grani antichi del Panificio 900 e l'olio extravergine d'oliva biologico Opera del Giardino Viaggio di Ritorno; polpette di melanzane biologiche dell'AgriRistoro San Francesco; quadretti di pasta sfoglia con mousse di mortadella dell'Azienda Agricola BioTodo al profumo di menta; pasta integrale con pesto di rucola; panzanella croccante e altre ricette e dolci. In abbinamento, saranno serviti i vini di Casale Pozzuolo e Cantina I Vini di Maremma.





Seguirà la visita guidata alle maxi—installazioni e opere del Giardino Viaggio di Ritorno in compagnia dell'artista e fondatore Rodolfo Lacquaniti: un itinerario immersivo nel cuore della campagna maremmana da percorrere a piedi per 1,5 km circondati da olivi e capolavori d'arte contemporanea.





Ultima tappa sarà l'osservazione delle stelle con gli astronomi dell'Osservatorio di Roselle, una parentesi magica e affascinante per concludere al meglio l'esperienza. Per godersela fino in fondo, il Giardino consiglia a tutti i partecipanti di portare un telo con cui sdraiarsi sull'erba, al fianco della Balena gigante di Lacquaniti.

Forze attrattive, specchi dell'economia e della società, messaggeri di significati, cultura e filosofia: cibo e opere si intersecano e sovrappongono continuamente fino a divenire le interfacce più autentiche tra l'uomo e la vita, tra l'uomo e il mondo.

“Si tratta di forme di nutrimento complementari — afferma Lacquaniti — Una fisica, ma non solo; l'altra strettamente spirituale, culturale, intellettuale e, senza dubbio, emozionale. Con l'apertura del nuovo padiglione Spazio desidero evidenziare come attraverso forme diverse e a partire da contesti differenti, quello della tavola e del museo, l'arte e il cibo possano farsi portavoce delle stesse istanze: nel mio caso, quelle di un ritorno alla natura e alla convivialità, della tanto decantata sostenibilità ambientale e sociale.”

Ed è proprio in questo solco che si inserisce il programma del secondo evento che celebrerà il connubio, Cacciatori di Stelle, durante il quale la fusione tra gastronomia, arti visive e astronomia metterà in scena un viaggio ideale di ri—connessione agli elementi fondamentali dell'esistenza: l'alimentazione, l'umanità, la natura.





Il prezzo dei biglietti (tutto compreso) è di € 35 per gli adulti, € 30 per ragazzi di 7—16 anni, € 10 per bambini di 4—6 anni, € 15 per persone con disabilità e gratuito per neonati e bambini di 0—3 anni.

Per prenotare, visitare il sito web www.viaggiodiritorno.it, sezione Le Visite. I posti sono limitati.

Per informazioni o richieste relative al menù, scrivere a giardinoviaggiodiritorno@gmail.com.