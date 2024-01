Arrivati gli aiuti in Ucraina: un 'grazie' alla Croce Rossa di Grosseto

Grosseto: Il grazie arriva alla Croce Rossa di Grosseto da parte di don Stepan Tkhoryk della Parrocchia dell’Addolorata: “Con gioia vi vogliamo informare - scrive il parroco ucraino - che i pacchi che i vostri operatori hanno aiutato a preparare, insieme alla documentazione utile a superare il confine, sono già arrivati alla Parrocchia greco-cattolica della Natività della Vergine Maria a Smykivtsi (regione di Ternopil)”.



“Don Yevhen (nella foto) ha ricevuto personalmente questi pacchi e ringrazia di cuore il Presidente Hubert Corsi e tutto il personale della Croce Rossa di Grosseto per la vicinanza e per esser sempre pronti quando c’è bisogno di dare una mano”.

“Il vostro aiuto nell’instradamento dei pacchi è stato fondamentale, perché solo grazie al tramite dell’emblema di Croce Rossa il materiale può giungere a destinazione senza problemi e senza costi aggiuntivi. In modo particolare vi ringraziamo anche per i prodotti e presìdi sanitari che avete donato alla nostra terra. Adesso tutti questi pacchi verranno distribuiti alle persone che sono in grande difficoltà ed alle famiglie ferite e vittime dei bombardamenti”.

“La Comunità ucraina di Grosseto - conclude don Stepan - vi ringrazia e speriamo che in futuro possa continuare la preziosa collaborazione per fare insieme tante cose buone nel nome dell’amore verso il prossimo e nel nome dell’umanità”.

Anche CRI Grosseto, per voce del suo presidente, ringrazia e saluta don Stepan estendendo un abbraccio solidale a tutta la comunità ucraina della nostra città.