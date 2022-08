Arrivano sulla spiaggia della darsena al tramonto, Bandabardò e Cisco

Lunedì 22 agosto una tappa gratuita del tour “Non fa paura”. Ecco cosa c’è da sapere per partecipare all’evento gratuito



Castiglione della Pescaia: L’attesa è finita: domani, lunedì 22 agosto, la spiaggia della darsena di Castiglione della Pescaia, ospiterà il concerto gratuito della Bandabardò e Cisco. L’appuntamento è alle 19.30, con uno spettacolo in cui la musica si unirà alle luci del tramonto in una cornice del tutto inusuale: da un lato la Diaccia Botrona, dall’altro il mar Tirreno e sullo sfondo il borgo marinaro.

Gli artisti, grandi nomi del panorama musicale italiano, portano in Maremma una tappa del “Non fa paura” tour per un concerto fatto di pezzi inediti, frutto della lunga collaborazione tra la Bandabardò e Cisco Belotti, la voce storica dei Modena City Ramblers, e dai grandi successi di entrambi.

All’area del concerto, si potrà accedere dalle 17, da via del Maestrale. All’interno sarà presenta il servizio bar e alcuni stand a cura del Consorzio Maremma experience: non sarà possibile, infatti, per motivi di sicurezza, accedere con bottiglie e altri contenitori per liquidi. Saranno chiaramente allestiti servizi igienici, il cordone sanitario e saranno presenti i mezzi di soccorso. Un’attenzione particolare sarà data al rispetto e alla cura dell’area, con una serie di postazioni per la raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha, infatti, scelto la spiaggetta della darsena come scenario per questo grande evento che non comporterà nessun impatto sul sistema dunale, anche perché si tratta di una zona da sempre molto frequentata e antropizzata.

Per il pubblico, atteso numeroso, sono a disposizione diversi parcheggi: sarà possibile usufruire dell’area di sosta via Ponte Giorgini (la zona del mercato settimanale), di quella di via Orsa Maggiore, del parcheggio di via della Casa rossa Ximenes e, per chi arriva da Marina di Grosseto, delle aree di sosta nella pineta di Selene e in piazza Lampedusa.