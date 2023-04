Arrivano Rodriguez e Del Toro per un Big Mat Bsc da sogno

L’interno domenicano e il lanciatore cubano completano il roster della società biancorossa



Grosseto: Talento, personalità ed esperienza al servizio del Big Mat Bsc Grosseto: allo Scarpelli sono arrivati l’interno Leomartires Reyes Rodriguez e il lanciatore Eddy Abel Garcia Del Toro. I due neoacquisti chiudono ufficialmente il roster della società biancorossa, un mix di giovani talenti e di giocatori d’esperienza di grande livello. “Siamo molto soddisfatti – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto – del roster che abbiamo costruito. Backstrom, Faria Acosta, Rodriguez e Del Toro sono e saranno dei valori aggiunti per la squadra, una realtà già ricca in partenza di talenti grossetani. Sono sicuro che i ragazzi potranno togliersi molte soddisfazioni durante questa stagione, continuando a stupire e a giocare un ottimo baseball”.

Leomartires Reyes Rodriguez, classe 1991, è un interno di origini domenicane che darà un ulteriore peso alla line-up di partenza. Negli anni passati ha indossato in Italia le maglie del Novara, del Nettuno e del Parma. Nelle ultime stagioni, con la maglia giallo-blu, ha collezionato 281 Mb, 32 Bv, 19 Rbi, 5 2b e 1 Hr nel 2022 e 351 Mb, 40 Bv, 33 Rbi, 8 2b, 1 3b e 7 Hr nel 2021.

Sul monte di lancio salirà, invece, Eddy Abel Garcia Del Toro che in passato ha giocato per il Paternò e il Godo. Il lanciatore cubano, classe 1992, nelle ultime due stagioni ha registrato 79.2 Rl, 2.26 Pgl, 7 W, 5 L, 137 So, 28 Bb e 55 Bv con il Godo nel 2022 e 52.2 Rl, 1.2 Pgl, 4 W, 0 L, 91 So, 13 bb e 25 Bv con il Paternò nel 2021

“Adesso dobbiamo lavorare – spiega Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – in maniera serrata. Mancano pochissimi giorni all’inizio del campionato di Serie A e dobbiamo concentrarci anche sui dettagli più minimi, considerando che le prime quattro gare, quelle con Nettuno e Bbc, saranno fondamentali per inseguire il sogno dell'accesso alla poule scudetto”.

Il Big Mat Bsc Grosseto, insieme ai due nuovi acquisti, scenderà in campo per un doppio impegno amichevole domani, sabato 8 aprile, allo stadio Roberto Jannella, contro l’Hotsand Macerata e il Bbc Grosseto.