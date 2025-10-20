Arrivano i "super tecnici": al via il nuovo corso IFTS al Manetti Porciatti

Presentazione il 23 ottobre per "TESPI", il percorso gratuito post-diploma che forma le figure più richieste in ambito tecnologico.

Grosseto: Con la collaborazione di Toscana Formazione, i docenti dell’Istituto grossetano hanno ideato un nuovissimo corso IFTS di formazione tecnica superiore dal quale emergeranno 20 figure direttamente formate con il contributo determinante delle aziende stesse. La presentazione ufficiale del corso di specializzazione post-diploma “TESPI - Tecniche Sostenibili di Produzione Industriale” avverrà il prossimo giovedì, 23 ottobre alle ore 17,30 presso la sede del CAT(Costruzioni Ambiente e Territorio) in via De Barberi a Grosseto.

“Il corso, della durata di un anno -spiega il dirigente scolastico del Polo Tecnologico, Angelo Costarella - è aperto a 20 candidature, ed è stato ideato con la consulenza dell’agenzia formativa Toscana Formazione sulla base delle più recenti richieste del mercato del lavoro, in modo da dare ai partecipanti una formazione solida e spendibile. Altra cosa importante, e da non sottovalutare, la sua totale gratuità grazie al finanziamento della Regione Toscana.”

Nel dettaglio, le 1000 ore del percorso di studio distribuite in 7 mesi, si strutturano per il 60% in 6 unità formative teoriche su tematiche fondamentali per una solida preparazione tecnica e per il resto in stage presso le principiali aziende maremmane, permettendo così un fondamentale, quanto essenziale, rapporto tra studenti e mondo delle imprese.

“Ovviamente l’accesso al corso è consentito solo a diplomati, anche senza competenze specifiche di settore - conclude il dirigente scolastico del Polo Tecnologico -. Pertanto invito, tutti coloro che vorranno crearsi una nuova opportunità di studio e di lavoro, a partecipare alla presentazione di giovedì 23 ottobre.”