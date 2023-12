Salute Arrivano i nuovi zaini per gli Infermieri di Famiglia e Comunità in tutti i territori della Asl Tse 25 dicembre 2023

Redazione

L'azienda continua ad investire nella valorizzazione delle cure territoriali

Grosseto: Grazie ai fondi stanziati per la sicurezza dei lavoratori nelle annualità 2023/25, il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell’Asl Toscana sud est ha dotato gli Infermieri di famiglia e Comunità di 105 nuovi zaini con ruote, per facilitare il loro lavoro nei setting domiciliari.

Lo zaino resta uno strumento di lavoro di prioritaria importanza per consentire al professionista di avere a disposizione il materiale necessario per l’assistenza delle persone nella propria abitazione, nel rispetto dei carichi che consentono di rispettare la salute del professionista. La Asl Tse continua nel percorso di valorizzazione delle cure territoriali, e di chi quotidianamente assiste i cittadini nel luogo di cura prioritario: la propria casa.

