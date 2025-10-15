Arrivano i nuovi cassonetti con pedaliera nel Comune di Manciano

Assessore Vignali: «Un primo passo concreto per migliorare comfort, igiene e decoro urbano»

Manciano: Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Manciano per migliorare il servizio di igiene urbana e la qualità degli spazi pubblici.

Sei Toscana sta effettuando un ampio intervento di sostituzione e manutenzione di 141 campane presenti sul territorio comunale, introducendo nuovi contenitori dotati di pedaliera per un utilizzo più comodo, igienico e funzionale da parte dei cittadini.

Sei Toscana realizzerà gli interventi nei centri abitati di Manciano, Montemerano e Saturnia, oltre che nei principali punti di conferimento del territorio. In alcune aree la sostituzione riguarderà intere postazioni, mentre in altre interesserà specifiche frazioni di raccolta, come indifferenziato, carta e multimateriale. Le operazioni, iniziate il 13 ottobre, si svolgeranno nell’arco di circa cinque settimane e saranno eseguite gradualmente, senza interruzioni del servizio.

Eventuali spostamenti temporanei dei punti di conferimento saranno opportunamente segnalati sul posto.

«Si tratta di un primo passo concreto – spiega l’assessore all’Ambiente Daniela Vignali (Foto cover) – frutto di un confronto costante tra Amministrazione e gestore del servizio. Abbiamo chiesto e ottenuto queste sostituzioni perché crediamo che anche i piccoli miglioramenti, se continui e condivisi, possano contribuire a rendere il nostro Comune più decoroso, accogliente e rispettato. L’attenzione resta alta: l’assessorato all’Ambiente è quotidianamente al lavoro insieme a Sei Toscana per garantire pulizia, ordine e rispetto del territorio».

Questo intervento si aggiunge ad altre azioni già portate avanti nei mesi scorsi, come il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei pneumatici, e rappresenta la continuità di un percorso di miglioramento concreto e quotidiano per la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

Per ogni informazione o segnalazione è possibile rivolgersi all’ufficio Ambiente del Comune di Manciano, che resta a disposizione dei cittadini per accompagnare questa fase di aggiornamento del servizio.



