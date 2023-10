Arriva “Stella Cult”: I grandi classici sul grande schermo

Grosseto: Il cinema Stella si trasforma in “Stella Cult” da domani, mercoledì 18 ottobre: un appuntamento quindicinale dedicato interamente ai film di culto. Il mitico, affascinante e irriverente mondo dei cult-movies, rivoluzionari outsider della settima arte che viaggiano nella corsia parallela, mantenendo tenacemente la distanza dalle convenzioni narrative e tecniche dei cosiddetti film commerciali e per questo acclamati e adorati come un culto da orde di fans entusiasti.



Una sintesi efficace la fa il regista Quentin Tarantino: “Questi film sono spesso imperfetti o insoliti in modo sorprendente.” Gli organizzatori di Stella Cult –Mirko Guerrieri, Alessio Brizzi, Alessandro Capanni ed Edoardo Checcacci- presenteranno film scomparsi da anni dai palinsesti tv, o biecamente nascosti dalle piattaforme streaming, pur essendo divenuti ormai dei grandi classici. Opere che hanno cambiato la storia del cinema, ma anche piccoli gioielli nascosti che meritano di essere scoperti. Tutto ovviamente su grande schermo.

Il primo appuntamento della rassegna è per domani, mercoledì 18 ottobre alle 21.30 con The Warriors – I guerrieri della notte girato da Walter Hill e uscito nei cinema nel 1979, recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna. Un western urbano, un thriller metropolitano, capostipite dei film sulle lotte tra bande rivali e cult della controcultura giovanile degli anni 70.

Novanta minuti di inseguimenti e scontri in una New York sotterranea e affascinante dove il degrado diventa per la prima volta “cool” e l’estetica il fattore assolutamente predominante. Un gran bel pezzo di cinema che vanta numerosi tentativi di imitazione.

Il prezzo del biglietto è 5€ e per chi vuole saperne di più alle ore 20:00 ci sarà un aperitivo di inaugurazione a cura del DLF.