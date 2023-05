Arriva “Prilius” il nuovo Gin di Castiglione della Pescaia con acqua di mare

Da martedì 9 maggio



Grosseto: Si amplia la vasta scelta di prodotti del territorio che è possibile acquistare negli scaffali dei supermercati Conad di Grosseto. A partire da martedì 9 maggio nei tre negozi Conad di via Scansanese, via Clodia e via Senegal, arriva “Prilius” il nuovissimo gin di Castiglione della Pescaia con acqua di mare.

Il Gin nasce da un'idea di tre giovani imprenditori: i fratelli Riccardo e Francesca Cini e Luca Anichini, compagno di Francesca. Il nome ricorda l'antico lago salato Prilius (Prile) che in epoca etrusca, dal IX al III secolo avanti cristo, incontrava il mare dove ora si trova Castiglione della Pescaia.

"Prilius è un omaggio che abbiamo voluto fare al nostro territorio - spiega Luca Anichini - è un gin artigianale realizzato con ben 7 botaniche, che evoca il mare, con sentori salmastri e mediterranei, aromi agrumati di limone che accompagnano note balsamiche di elicrisio, rosmarino e ginepro, con odori di mirto e finocchietto marittimo, tipici della nostra costa. È un gin profumato e al tempo stesso secco, perfetto per i cocktail e adatto a tutte le stagioni dell'anno. Collabora alla realizzazione del prodotto un'altra importante realtà della Maremma Toscana: la distilleria Nannoni Grappe srl pluripremiata tra le migliori d’Europa. Il prodotto è uscito il 6 di aprile e siamo felici che Conad ci abbia dato la possibilità di farlo conoscere sin da subito nella grande distribuzione."

L’acqua di mare è la particolarità di questo gin, che dona salinità. “Prosegue l’impegno di Conad a sostegno dei produttori locali e per la valorizzazione delle produzioni d’eccellenza del territorio – afferma Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –Prilius è stata una piacevole scoperta, che non poteva mancare sui nostri scaffali, è un gin artigianale di alta qualità che evoca il mare e la Maremma.”