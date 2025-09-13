Arriva la nuova mensa con i prodotti del territorio e la colazione per tutti

C’è il servizio mensa con una cooperativa locale e prodotti a chilometro zero. Ma ci sono anche i lavori di manutenzione fatti all’edificio scolastico. Continuano anche i contributi su libri, trasporto, mensa, strumentazioni e le borse di studio.

Radicondoli: A scuola con tante novità attese dalla comunità di Radicondoli. C’è la nuova mensa con una cooperativa locale e prodotti del territorio. E’ compresa anche la colazione a mezza mattina per tutti, anche la primaria e la media, novità questa davvero importante. E poi ci sono anche i lavori di manutenzione fatti all’edificio scolastico il Comune conferma i contributi per le famiglie, per i libri gratis, il trasporto, gli strumenti di supporto, le borse di studio per gli studenti previsti da WivoaRadicondoli con l’obiettivo di sostenere la residenza e la scuola nel territorio.

Si parte dalla nuova mensa, che sarà attiva da lunedì 22 settembre. Nella prima settimana di scuola, infatti, tutti fanno orario 8.30-12.30. L’indagine di mercato svolta dal Comune ha reso possibile raccogliere una proposta che risponde alle esigenze poste dall’amministrazione. E dal 22 settembre sarà consegnata a tutti anche la colazione a mezza mattina, una scelta di educazione alimentare oltre che un contributo ulteriore per le famiglie. Il pane arriverà dal forno di Radicondoli, l’olio extravergine di oliva biologico dagli olivicoltori di RetEVOlution di Radicondoli e poi ci saranno altri prodotti bio e di filiera corta. Sarà utilizzata una cucina interna alla scuola visti gli interventi portati avanti dal Comune che hanno reso possibile inserire il congelatore e creare uno spazio di stoccaggio. Inoltre, da quest’anno, a Radicondoli ci sarà un operatore ad hoc per lo svolgimento e la realizzazione del servizio mensa.

Durante l’estate l’amministrazione comunale ha svolto dei lavori di manutenzione ordinaria del tetto e dei locali. E’ stato sostituito il pavimento antitrauma nel giardino, la panchina nuova intorno all'albero sempre nel giardino e il condizionatore nel pulmino. Entro l'anno ci sarà anche un nuovo erogatore d'acqua acquistato dal Comune con acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata per far crescere sempre più rispetto per l'ambiente, superando le bottiglie di plastica.

C’è poi un impegno davvero importante che il Comune di Radicondoli porta avanti nei confronti delle famiglie sul versante scuola. Continuano infatti i contributi su libri, trasporto, mensa, strumentazioni e le borse di studio. Ovvero, libri di testo gratuiti per i ragazzi che frequentano la primaria e la secondaria di primo grado, per tutti (acquistati dal Comune), gli aiuti alle famiglie con ragazzi residenti a Radicondoli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado con contributi diretti a sostenere l’acquisto dei libri ed il costo dei trasporti con il servizio pubblico, gli aiuti economici per acquisto di strumenti informatici per famiglie con più figli in difficoltà economiche, la politica di contenimento e abbassamento delle tariffe del servizio di trasporto scolastico e servizio mensa, l’assegnazione di borse di studio per gli studenti universitari.