Cultura "Arriva la guerra, tutti giù per terra!". La fiaba raccontata dal Teatro Studio per riflettere su cooperazione, pace, guerra 21 febbraio 2025

21 febbraio 2025 114

Castiglione della Pescaia: "Arriva la guerra, tutti giù per terra!" è la fiaba che il Teatro Studio porta in scena sabato 22 febbraio, alle 16:00, presso la Biblioteca comunale Italo Calvino di Castiglione della Pescaia, per la rassegna "Favole e Sogni". Una fiaba per riflettere sul tema della cooperazione, della pace e della guerra. I bambini verranno trasportati dal racconto nella storia e nell'azione teatrale, ora come osservatori, ora come interlocutori, per comprendere gli eventi narrati e cercare soluzioni. Un momento speciale, per grandi e piccini, che avranno l'opportunità di scoprire racconti inediti, coinvolgenti e riflessivi. Seguici



