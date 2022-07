Arriva il Summer beach camp: la Pro soccer si trasferisce al mare

Aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Plutnik, vicepresidente Pro soccer: “Un camp pensato per combattere il caldo estivo e sviluppare nei giovani calciatori capacità coordinative diverse”

Castiglione della Pescaia: Finite le due settimane di Summer camp, la Pro soccer si prepara a tornare in campo con il Summer beach camp: dall’11 al 15 luglio una settimana di allenamenti svolti in spiaggia, con tanto di pranzo al centro sportivo Casamorino, sotto l’ombra che la struttura offre nell’area attrezzata. Una settimana di divertimento e allenamento per un numero limitato di bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

“Dopo l’entusiasmo manifestato dai ragazzi durante le settimane di camp – ha spiegato Dasha Plutnik, vicepresidente della Pro soccer lab – abbiamo pensato di organizzare una settimana speciale in cui i ragazzi possono passare la maggior parte del tempo in spiaggia e in mare. Questo soprattutto perché l’allenamento in spiaggia aiuta a sviluppare capacità coordinative diverse, proprio perché il pallone sulla sabbia rotola male, costringendo i ragazzi a puntare sulle palle alte, sui colpi di testa e sul gioco aereo. Oltretutto, visto anche il grande caldo, i ragazzi possono fare il bagno al mare e giocare, divertendosi, con i propri compagni”.

L’allenamento dei ragazzi sarà portato avanti dai tecnici neroverdi: Roberto Picardi, Luigi Consonni, Nicola Giallini, Luca Giommoni e Peter Peruzzi. Saranno loro a creare i programmi giornalieri per i ragazzi comprensivi di attività tecnica, attività motoria e partite di calcio. Dopo il mare il gruppo rientrerà al centro sportivo Casamorino dove pranzerà sotto l’ombra degli alberi, nella zona attrezzata con saltarello, biliardino, ping pong e campo da pallavolo. Sarà possibile prenotare il servizio navetta, da e per il Casamorino, che passerà a prendere i ragazzi e li riporterà a Grosseto e a Follonica dando un ulteriore servizio a chi lo richiederà. Il Summer beach camp è a numero chiuso.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.prosoccerlab.it, scrivere a info@prosoccerlab.it o chiamare il 338.3383418.