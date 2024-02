Arriva il riconoscimento della II Zona FIV per i giovani atleti del CVT

Talamone: Quella della squadra O’Pen Skiff del Circolo della Vela Talamone è una storia giovane, che prende il via a gennaio 2023, ma già ricca di successi. Poco più di un anno fa, il celebre allenatore di vela Federico Andreotti trova il supporto del Circolo della Vela Talamone per offrire una nuova base alla sua squadra di giovani velisti che, con entusiasmo e tanta voglia di crescere, decidono di spostarsi dall’Argentario.



I risultati dei giovani atleti non tardano ad arrivare, a livello locale e nazionale il nome del Circolo della Vela Talamone inizia ad affermarsi come una tra le più vincenti realtà della categoria di imbarcazioni giovanili O’Pen Skiff. Nel corso della stagione scorsa, ad esempio,

il giovanissimo Lapo Manigrasso, categoria Under 12, chiude al terzo posto la classifica nazionale e si classifica quinto al Campionato del Mondo, entrando a far parte del progetto di sviluppo Next Generation U16 2024 promosso della Federazione Italiana Vela. Mya Manigrasso, categoria Under 15, trionfa come prima femminile e assoluta nel Campionato Zonale, conquistando anche un ottimo 24° Campionato del Mondo, mentre Giulia Sinibaldi, Under 17, chiude terza al Campionato Zonale e partecipa al Mondiale.

Alla luce degli importanti risultati ottenuti nel corso della stagione 2023, i giovani portacolori del Circolo della Vela Talamone sono stati premiati lo scorso sabato, 24 febbraio, durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti organizzata dalla II Zona della Federazione Italiana Vela, nella prestigiosa location del Circolo Ufficiali di La Spezia.

“Un pomeriggio ricco di emozioni – ha commentato l’allenatore Federico Andreotti – per me e per i ragazzi che a gennaio dello scorso anno hanno scelto di seguirmi in questa bella avventura. Un ringraziamento doveroso va alle famiglie che li supportano e senza le quali nulla sarebbe possibile, ma anche al Circolo della Vela Talamone che ci ha accolto con entusiasmo e tanta voglia di supportarci per continuare a sviluppare le squadre agonistiche portacolori. Fieri del riconoscimento ricevuto, ora ci prepariamo ad affrontare con energia ed entusiasmo la stagione 2024”.

Tra le novità di quest’anno, l’inizio dell’attività a bordo del 29er per il duo Giulia Sinibaldi- Niccolò Giomarelli (CV Castiglionese), già Campione del Mondo O’pen Skiff e il rientro in squadra di Francesco Maria Costanzo, primo nel Campionato Zonale O’Pen Skiff Under 12 nel 2023.

Oltre all’attività delle squadre agonistiche, la stagione velica del CV Talamone entrerà nel vivo a fine marzo, quando dal 22 al 24 ospiterà la prima selezione zonale Optimist.