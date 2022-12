Arriva il Natale a Follonica

Sarà un Natale ricco di iniziative quello che ci aspetta in questa fine 2023, con installazioni artistiche, musica e tanti eventi nei quartieri.



Follonica: Concerti, sfilate, luci e mercatini: ecco il programma del Natale follonichese. Per accompagnare le festività, da domani fino all'8 gennaio, Radio Diffusione Follonica porterà un accompagnamento musicale in via Roma, con una con selezione di musiche natalizie.

Il primo appuntamento è per domani, giovedì 8 dicembre, alle 18 in piazza Sivieri con il “Leopoldo Gospel Choir” diretto dal maestro Rossano Gasperini. Si tratta di un coro locale, nato nella parrocchia di San Leopoldo, su impulso di don Enzo Greco. Sempre domani, alle 18, prenderà il via l'evento della locale Croce Rossa,“Aspettando Babbo Natale”. Per l'occasione il comitato si presenta alla cittadinanza in vesti natalizie per far conoscere l’attività dell’associazione cittadina. Questo evento si ripeterà anche domenica 11 e domenica 18 dicembre, quando sarà allestita nel salone del Casello Idraulico la Casa di Babbo Natale.

Fino al 24 dicembre in piazza del Popolo, di fianco alla Pinacoteca Civica, si svolgerà l'attività di distribuzione delle confezioni natalizie e dei manufatti realizzati dai volontari dell'associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore Agbalt.

Venerdì 16 dicembre alle 18 via Roma accoglierà il gruppo dei Cantori dei Tempi Passati. Si tratta di un concerto semi-itinerante con canzoni popolari, in tema natalizio e non solo. Gli eventi natalizi proseguono mercoledì 14 dicembre, alle 21.15, nelle biblioteca della Ghisa con le Vocal Sisters e Vincenzo Levante che porteranno “Bianciardi in Maremma”. Uno spettacolo di musica e teatro, in onore dei 100 anni esatti dalla nascita dello scrittore Luciano Bianciardi. L'Associazione Forum per il volontariato ha invece organizzato per il 17 dicembre alle 21, nella chiesa di San Leopoldo, il Canto di Natale di Charles Dickens.

Martedì 20 dicembre, alle 21.15, il Teatro Fonderia Leopolda ospita “InCanto di un mito. Omaggio a Ennio Morricone”, una produzione Dream Solutions Follonica. Sul palco salirà un’orchestra di dieci elementi insieme alla soprano Silvia Dolfi, che sarà la voce solista e narrante di questo viaggio nell’opera del maestro Morricone. Venerdì 23 dicembre alle 18 in piazza Sivieri si terrà “White Christmas - La grande parata di natale”, a cura del circo Mantica di Grosseto. Per l'occasione sfileranno per le vie del centro personaggi itineranti, artisti trampolieri e artisti a terra. Il tema sarà il “bianco”, con costumi arricchiti di luci a led.

Sabato 24 dicembre alle 22 nella chiesa di San Leopoldo si terrà il tradizionale concerto di Natale del Leopoldo Gospel Choir. Sabato 31 dicembre, a partire dalle 22, inizieranno poi i festeggiamenti di fine anno in piazza Sivieri e in via Amorotti. La festa è curata dalla Leg Live Emotions Group con dj, vocalist, vj, light designer e con animazione artistica. Sabato 1 gennaio gli eventi sono invece due. La mattina del 1° gennaio alle 11 in piazza Guerrazzi si terrà il tradizionale tuffo in mare di Capodanno, con garanzia di assistenza sanitaria e bevande calde per i “coraggiosi” tuffatori. Alle 17.30, invece, il teatro Fonderia Leopolda ospiterà il Concerto di Capodanno della Filarmonica Giacomo Puccini diretta dal maestro Giancarlo Gorelli. La filarmonica follonichese si esibirà nel tradizionale concerto per augurare il suo buon anno sulle note delle più famose musiche, marce, canzoni popolari e arie di opere. Il ricavato della vendita dei biglietti di ingresso (posto unico numerato 10 euro) andrà a sostegno delle attività della banda cittadina.

Si prosegue giovedì 6 gennaio alle 16 con la Befana che arriva in 500 in via Amorotti. L'evento è a cura di Fiat Club 500 Italia – Follonica. Si tratta di un’iniziativa che coniuga un’esposizione di auto storiche al giorno dell’Epifania. La befana arriverà in piazza a bordo di una delle mitiche decappottabili della casa automobilistica torinese. Infine giovedì 6 gennaio alle 16 in Fonderia Uno si terrà la Tombolata in Croce Rossa 2023, a cura del Comitato locale. Si tratta della grande tombolata di beneficenza organizzata dal comitato il cui ricavato andrà a sostenere le attività svolte dall’associazione sul territorio comunale. Infine, la “Grotta di Babbo Natale” sarà aperta dall'associazione Pro Loco in Piazza del Popolo dal 16 al 31 dicembre.

Durante le festività natalizie saranno poi organizzati anche diversi mercatini. Il primo è quello dell'8 dicembre in via Litoranea, dall’intersezione di via Bellini fino all’intersezione con via Cimarosa, organizzato dall'associazione del quartiere Zona Nuova. L'associazione la Farfalla cure palliative, invece, organizzerà per il 10 e il 17 dicembre un mercatino di beneficenza per raccolta fondi nel salone del Casello Idraulico. “L’Arte e L’Ingegno” in co-organizzazione con l’Amministrazione comunale organizzerà poi in Viale Italia un mercato a tema natalizio che si terrà dal 17 al 22 dicembre sul lungomare. Il quartiere Zona Nuova organizzerà infine un nuovo mercatino di Natale il 17 dicembre, sempre in via Litoranea da via Bellini a via Cimarosa.