Arriva il Carnevale a Castiglione della Pescaia, con un'edizione dedicata al magico mondo del Circo

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia arriva il Carnevale con un'edizione straordinaria e completamente rinnovata. Sarà un carnevale alternativo senza sfilata dei carri, concentrando tutto in piazza che sarà allestita a tema Circo, con gazebi e simpatici giochi, truccabimbi, sculture di palloncini e un angolo ristoro con drink, panini con salsiccia, pop corn, crêpes, zucchero filato, cioccolata e tanto altro per far divertire adulti e soprattutto i bambini.



L'atmosfera circense avvolgerà il paese con clown, giocolieri, trampolieri e tante leccornie.

«Siamo felici che anche quest’anno non manchino i festeggiamenti del Carnevale - dichiara il Sindaco Elena Nappi - che completano il panorama degli eventi proposti nel nostro paese dalle varie associazioni del territorio, sempre attente ad ogni momento per trasformarlo in un’occasione di festa e attrazione. Sostenere tutti coloro che si danno da fare per tenere vivo il paese con ogni forma di intrattenimento e spettacolo, specialmente nel periodo invernale, è sicuramente un grande impegno per un’amministrazione, ma è innanzitutto un immenso piacere. Per questo festeggiamento voglio ringraziare il Comitato Carnevale Castiglionese, che da anni incarna lo spirito della festa in maschera a Castiglione della Pescaia, in particolare la sua Presidente e tutti i volontari che collaborano alla realizzazione di questa opportunità di festa e leggerezza di cui abbiamo sempre bisogno, soprattutto per i nostri bambini».

Primo appuntamento domenica 28 gennaio in piazza Garibaldi dalle 14:30 con una parata di figuranti in maschera e costumi fantasiosi e colorati rigorosamente a tema Circo, per una giornata all'insegna del divertimento e dell'allegria.

«Il carnevale a Castiglione della Pescaia quest'anno si è completamente rinnovato – spiega Laura Poli presidente del Comitato Carnevale Castiglionese – abbiamo deciso per un carnevale alternativo. Con enorme gioia e soddisfazione anche quest’anno siamo riusciti a non mancare al nostro evento. Dopo il fermo di due anni per il Covid, non è stato semplice riavviare la complessa macchina del carnevale, i volontari che con fatica si riorganizzano le intere giornate, a discapito dei momenti in famiglia, per poter cucire i vestiti, creare gli allestimenti e per tutto l'iter burocratico che richiede tempo e talvolta denaro, ognuno di noi contribuisce con il suo tempo e quando è necessario persino alle spese. Organizzare un evento è sempre impegnativo, il carnevale ha in più il tempo di realizzazione degli oggetti, abbiamo bisogno di manodopera per cui invitiamo chiunque abbia piacere a partecipare per mandare avanti questa tradizione che rallegra grandi e piccini. La collaborazione con le varie associazioni è sempre un punto importante per il nostro Comitato, e quest'anno oltre alla Croce Rossa di Castiglione, alla VAB e al Nasdaq, che sono sempre presenti sul territorio, si è fortemente affiancato il centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia con tutti i commercianti che si sono resi disponibili a collaborare per la buona riuscita dell'evento, per allietare tutti coloro che parteciperanno. Ringraziamo l’amministrazione comunale che cerca di essere sempre presente aiutandoci dove può e tutti i volontari e invitiamo tutti voi a partecipare vestiti in qualsiasi modo purché carnevalesco, portate i vostri bimbi in piazza ci sarà da divertirsi».

«Quest'anno - afferma Alessio Schiano presidente del CCN Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia – abbiamo instaurato una bella sinergia con le associazioni del territorio, che ci ha consentito di dar vita a questo primo evento che ci introdurrà a quelli che seguiranno in primavera e in estate. Abbiamo voluto portare una visione diversa del Carnevale, che non sarà solo maschere ma proporrà momenti di festa e divertimento per i bambini e per tutti coloro che vorranno trascorrere un weekend a Castiglione. Il tema che è stato scelto è il Circo, ed abbiamo allestito la piazza con tutti quei giochi che si possono trovare al Luna Park. Ogni domenica tanti ospiti a partire dagli artisti di Mantica alla street band itinerante Miwa e i suoi Componenti, alle scuole di danza del territorio per coinvolgere tutti in un'atmosfera di festa, musica e spettacolo».

L'appuntamento con il Carnevale Castiglionese si ripeterà anche domenica 4 e 11 febbraio. A chiusura del Carnevale poi super festa in maschera il martedì grasso, 13 febbraio, dalle ore 20:00 presso il palasport di Casa Mora messo a disposizione da Marcello Pericoli e tutto lo staff dell'Hockey club.