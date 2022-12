Arriva il Babbo Natale dei Rioni il 18 dicembre

Porto Santo Stefano: A remi e sui pedali. I Babbi Natale arrivano in bicicletta e via mare. Torna domenica 18 dicembre 2022 a Porto Santo Stefano il "Babbo Natale dei Rioni", iniziativa organizzata dall'Ente Palio Marinaro dell'Argentario e dai rioni Pilarella, Croce, Fortezza e Valle con la collaborazione del Gruppo Ciclistico Monte Argentario (Il gruppo con la più lunga storia nella provincia di Grosseto), Maremma Sup Avventura e con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.



Saranno due le sfilate dei partecipanti, rigorosamente con il costume di Babbo Natale, che attraverseranno il paese. La pagaiata natalizia a cura di Maremma Sup Avventura, partirà dal Siluripedio, dove i partecipanti si ritroveranno alle 9.15 per entrare in acqua alle 10 (informazioni al 3479694887). Il percorso, assicurano gli organizzatori, sarà facile e divertente: i Babbi Natale pagaieranno sul lungomare fino alla Marinella, dove incontreranno i loro "colleghi" in bicicletta. Il corteo su due ruote, a cura del Gruppo Ciclistico Monte Argentario, partirà invece alle 10:30 dalla via Panoramica (zona Conad) per passare davanti alla Fortezza Spagnola, la chiesa dell'Immacolata, la Cava e i Giardinetti della Marinella.

Con i Babbi Natale in sup, accompagnati dalla Banda Comunale “Ivo Baffigi”, il corteo alle 11 partirà per raggiungere il Piazzale dei Rioni in strada e via mare. Dalle 11.30 verranno distribuiti regali ai bambini, si terrà la Lotteria dei rioni. L'Ente Palio ringrazia il Gruppo Ciclistico Monte Argentario, Maremma Sup Avventura e la Banda Ivo Baffigi per la loro disponibilità. Principe Uno di Orbetello (per l'omaggio dei vestiti di Babbo Natale al gruppo Maremma Sup Avventura), l'Hotel la Caletta per l'ospitalità ai Babbi Natale marinari e i ragazzi dei sup. Sarà un momento di festa per abbracciare tutta la comunità di Porto Santo Stefano.