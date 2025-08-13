Arriva da Follonica a Pallavolo Grosseto Matilde Pallini

Grosseto: Pallavolo Grosseto dà il benvenuto al nuovo schiacciatore proveniente dalla Pallavolo Follonica. Matilde Pallini è del 2011, ha fatto parte della selezione del Basso Tirreno la Stagione conclusa e giocherà nel Team under 16 Luca Consani allenato da Federica Brizzi.

Matilde gioca a Pallavolo dall'età di 7 anni, è nata e cresciuta nella Pallavolo Follonica e ha deciso di cambiare Società per fare nuove esperienze, per cercare di continuare a migliorare e per conoscere nuove compagne di squadra con le quali spera di raggiungere dei bei traguardi. Matilde studierà a Grosseto e la Società la ospiterà nella nuovissima Foresteria sportiva del Palazzetto Azzurri.











