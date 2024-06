Arriva Carosello show motori 2 e 4 tempi Epoca domenica 23 giugno

Grosseto: Il Comune di Grosseto coorganizza con la A.s.d. racing team due tempi la manifestazione sportiva “Carosello show motori 2 e 4 tempi Epoca”, da svolgersi domenica 23 giugno 2024 in piazza Barsanti.



La manifestazione in questione ha l’obiettivo di favorire la promozione del territorio comunale, mettendo in risalto l’aspetto sportivo e sociale.

“Questo evento rappresenta per la nostra realtà un’occasione di grande visibilità - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi - comportando così anche un considerevole afflusso turistico sul territorio comunale. Iniziative come questa aiutano a far conoscere il turismo sportivo e la realtà territoriale grossetana in Italia e nel mondo, essendo l'Ambito Maremma Toscana Sud, di cui il Comune di Grosseto è il capofila, Comunità Europea dello Sport 2024.”