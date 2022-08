Arriva ad Arcidosso la tournée del "Cirque en ciel"

Viaggio nel cuore delle percezioni. Dieci giorni di spettacoli di strada con i giovanissimi allievi della famosa scuola circense svizzera.



Arcidosso: Da quasi 16 anni la Compagnia del Cirque-en-Ciel ispira e fa sognare i giovani di mezzo mondo. Non si tratta solo di spettacoli viaggianti – o di strada - ma di una vera e propria scuola itinerante, che può contare su un bacino di 135 allievi. Tra loro, quest'anno, ben 18 artisti, dai 14 ai 20 anni, con una vasta esperienza nell'arte circense, si sono impegnati nella creazione di uno spettacolo nato dal loro impulso, il “Viaggio nel cuore delle percezioni”. Questi apprendisti provengono da un percorso di allenamento lungo dai 5-10 anni sotto il tendone, settimana dopo settimana. Hanno la base in Svizzera (a Prez-vers-Noréaz, nel Canton Friburgo) ma i loro tour annuali gli hanno permesso di scoprire le molteplici dimensioni della scena, le responsabilità di un'agenda, la fatica del mantenimento fisico e lo sviluppo delle proprie capacità sociali.



Due anni fa, questi giovani hanno avuto la possibilità di recarsi per due settimane in India, al nord di Calcutta. L'anno prima la Compagnia ha partecipato al festival del circo Köyümüzde Senlik Var Taylieli in Turchia. Nel 2016 una collaborazione con la scuola di circo di Kathmandu ha permesso di sviluppare, con le attrazioni della Compagnia e della scuola Nepalese, un nuovo spettacolo, che abbatte le barriere linguistiche. Nel 2014, in collaborazione con la scuola francese di circo Fun'en'Bulle, hanno allestito il festival “Au Pays des Enfants”, a Château d'Oex.

Questa estate la compagnia approda sul Monte Amiata, per proporci appunto il “Viaggio nel cuore delle percezioni”, grazie all’Amministrazione Comunale di Arcidosso che è riuscita ad organizzare una tournée che andrà ad animare non solo le proprie frazioni, finalmente nel pieno della presenze turistiche, ma coinvolgendo anche alcuni comuni vicini.

Il nuovo spettacolo della compagnia del Cirque-en-Ciel, che mira a rappresentare le diverse interpretazioni della realtà che possono avere persone diverse nella stessa situazione, andrà quindi in scena il:

10 agosto ad Arcidosso (Parco del Pero)

11 agosto a Monticello Amiata

13 agosto a Salaiola

14 agosto a Montelaterone

15 agosto a Seggiano

16 agosto a Stribugliano

19 agosto a Le Macchie (Sagra della Patata)

20 agosto a Castel del piano

Gli spettacoli, a partire dalle ore 21.30, sono gratuiti ma nel pieno rispetto della tradizione dell’arte di strada, sono benvenute le offerte spontanee dal pubblico.





Per info: cirqueenciel.ch - https://it-it.facebook.com/locoarcidosso/- tel. 366 7472612