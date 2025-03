Arriva a Prato il nuovo evento firmato Retrogusti

Retrogusti, il progetto internazionale che svela i sapori nascosti dell’enogastronomia, annuncia il suo secondo evento: “Sfumature di Salmone” che avrà luogo il prossimo giovedì 20 marzo, presso il ristorante Il Capriolo a Prato.

Prato: L’appuntamento rientra nel format “Storie in degustazione”, tramite cui Retrogusti si propone di portare in vita esperienze culinarie a partire dagli articoli pubblicati all’interno del sito (www.retrogusti.com).

L’evento sarà, infatti, interamente dedicato al salmone e alla particolare tecnica dell’affumicatura, di cui si è parlato nell’articolo di Alessandro Grano, “Quando il fumo sul pesce è qualità”. Questa tecnica, nel corso degli anni, ha cambiato il suo ruolo all’interno del contesto enogastronomico, passando da un semplice metodo di conservazione a un processo capace di dare vita ad una prelibatezza di lusso.

Durante la serata, sarà possibile assaggiare questo particolare ingrediente in una serie di piatti che saranno accompagnati dai vini delle aziende Il Poggiolino e I Mandorli. A rendere la cena unica e speciale, saranno, inoltre, gli interventi volti ad approfondire la conoscenza sia del prodotto protagonista dell’evento, il salmone affumicato, che dei vini serviti.

Un evento all’insegna della scoperta di nuovi sapori e realtà, in cui apprendere interessanti curiosità in compagnia di appassionati del mondo food & beverage. In questo si concretizza una delle missioni principali di Retrogusti che, a partire dagli articoli presenti sul sito, porta in tavola eccellenze enogastronomiche attraverso eventi sul territorio volti a trasformare le storie in realtà e in esperienze da vivere in prima persona.

Partecipare è semplice, basta registrarsi tramite la pagina: https://www.retrogusti.com/eventi/sfumature-di-salmone.

Retrogusti

Retrogusti è un progetto internazionale che nasce per svelare i «retrogusti» nascosti nell'enogastronomia, esplorandone radici, valori e tradizioni meno conosciute grazie a uno storytelling originale e accattivante.

Attraverso i dettagli e le connessioni che arricchiscono il legame con il cibo e il vino, Retrogusti porta alla luce la meravigliosa complessità della cultura enogastronomica, facendo leva su un magazine online e su un network variegato e di valore per l'organizzazione di eventi tematici.

Facendo dell’autenticità, la passione, la diversità culturale e l’interattività, i propri valori cardine, Retrogusti si propone come contenitore multichannel ideale per tutti gli appassionati di food & beverage dalla curiosità insaziabile.