Arrampicata e sport equestri per gli studenti del Fossombroni

Due nuove discipline sportive sono state introdotte nel programma degli studenti del Fossombroni. Per i ragazzi del biennio sportivo prosegue quindi il percorso fatto di esperienze e arricchimento per quanto riguarda le attività didattiche. I nuovi moduli hanno riguardato l’equitazione, con gli studenti impegnati nella struttura del Country Paradise, il centro di recupero per animali.





Il rapporto con il cavallo educa i giovani all’ambiente e al rispetto della natura, del territorio e degli animali. Inoltre permette lo sviluppo del senso di responsabilità, sicurezza e autocontrollo.

Successivamente gli studenti del biennio a indirizzo sportivo del Fossombroni, si sono cimentati nell’arrampicata. Una disciplina di concezione moderna che a livello sportivo ha fatto la sua comparsa anche all’ultima Olimpiade di Tokyo. In questo caso i ragazzi delle classi prime e seconde sono stati guidati da Manuel Pivirotto, dell’associazione Il Fondino. La passione e la competenza di Pivirotto hanno coinvolto studenti e docenti. L’arrampicata è uno sport che stimola la destrezza e l’attenzione, in quanto l’arrampicatore deve saper interpretare al meglio sia l’ambiente che lo circonda, sia la situazione dettata dal momento. Le insegnanti Alessia Gioè, Sabina Diamanti e Monica Mazzilli che hanno accompagnato gli studenti, sono rimaste soddisfatte dal comportamento e dall’impegno mostrato dai ragazzi, oltre che dalla competenza e la passione trasmessa dagli istruttori.