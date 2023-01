Arpat: Cattivi odori Strada provinciale n. 40

ARPAT è interventuta su richiesta dei Carabinirei Forestali ed ha effettuato il campionamento per la presenza di acque scure nel fosso

Grosseto: I tecnici in pronta disponibilità del Dipartimento ARPAT di Grosseto sono intervenuti sabato 7 gennaio 2023 su richiesta dei Carabinieri Forestali della Stazione di Orbetello per la presenza di liquami in una fossa adiacente alla Strada Provinciale n.40 “Trappola”, al Km 1. I tecnici ARPAT, congiuntamente ai Carabinieri Forestali nel sito sopra citato, hanno rinvenuto la presenza di acque scure sulle quali è stato effettuato il campionamento per procedere alle successive analisi di laboratorio.

Le acque presenti nella fossa o scolina campestre risultavano opalescenti, di colorazione grigia e con un odore riconducibile a liquami o deiezioni provenienti da allevamento. Il liquame interessava la fossa scolina campestre per un tratto di circa 150/200 metri di cui però non è risultato noto l’ulteriore prosieguo naturale nel locale reticolo di scorrimento delle acque. Ulteriori campionamenti sono stati effettuati nel tratto più a nord. Entrambi i campioni prelevati presentavano marcate maleodoranze. Le fosse interessate dall’intervento sono opere realizzate ad esclusivo scopo di drenaggio e deflusso delle acque meteoriche i cui tracciati si riempiono solo a seguito di periodi con precipitazioni prolungate.

I campioni prelevati sono stati inviati ai competenti laboratori ARPAT di Siena e Pisa per le determinazioni chimiche e microbiologiche.