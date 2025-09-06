Armani: wwf, addio ad un' icona di stile e di impegno anche per la natura

Con grande tristezza il WWF Italia si unisce al cordoglio e per la scomparsa di Giorgio Armani, indiscusso maestro dello stile e ambasciatore dell’eleganza italiana nel mondo.

Roma: Oltre alla sua straordinaria carriera nella moda, Armani ha dimostrato una sensibilità autentica verso la natura e la fauna selvatica. Il suo amore per i gorilla, creature maestose e vulnerabili, ha rappresentato un legame speciale con il nostro impegno per la conservazione.

Grazie, Signor Armani, per aver creduto nella bellezza del mondo naturale e per il sostegno nel difenderlo. Il suo stile e la passione per la bellezza continuerà a ispirarci, nella lotta per proteggere ciò che è più prezioso.